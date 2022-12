Premi: Asi; Abodi 'mi piace spirito enti promozione sportiva

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Torna il "Premio Sport&Cultura" organizzato da Associazioni sportive e sociali italiane (Asi) e ad ospitare l'evento, giunto alla XVII edizione, è il Salone d'Onore del Coni, alla presenza del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, e dei presidenti del Coni, Gianni Malagò, e di Sport e Salute, Vito Cozzoli. "E' stato uno degli anni più entusiasmanti per noi. Siamo soddisfatti perché ci siamo distinti in qualsiasi campo, compreso quello delle proposte legislative e della creazione di progetti che hanno un impatto nel sociale", ha detto in apertura il presidente Asi, Claudio Barbaro.

"Mi piace lo spirito degli enti di promozione, senza nulla togliere alle federazioni e alle discipline associate, perchè hanno una semplicità nell'approccio al mondo dello sport - afferma Abodi -. Questo è lo sport che vogliamo, per migliorare la vita delle persone stiamo svegli la notte e combattiamo. Le nostre medaglie sono qualche bambino in più, qualche scuola che ha una palestra in più, qualche ora di ginnastica in più". E dal valore degli enti riparte Cozzoli. "Gli eps e Asi portano i valori dello sport sul territorio. Questo è fondamentale per il nostro mondo. Asi con questo premio allarga l'orizzonte oltre la prestazione sportiva. Impiantistica, innovazione, ruolo dei media sono fondamentali per lo sport". "Questo premio nasce dal tuo entusiasmo - dice il n.1 del Coni rivolto a Barbaro -.

Inoltre siamo molto felici della presenza del ministro e della carica che ricopre perché è un amico dello sport. Ne abbiamo bisogno, visto che sono tante le criticità". (ANSA).