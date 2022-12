Il Padel agli Europei, esordio a Cracovia nei Giochi del 2023

Le date ora sono ufficiali: dal 21 al 25 giugno il padel farà il suo esordio 'a cinque cerchi' in occasione della terza edizione dei Giochi Europei, che saranno ospitati a Cracovia (Polonia) dal 21 giugno al 2 luglio. Saranno oltre 30 i Paesi in gara, informa la Federpadel, con i migliori giocatori in campo e un programma che oltre al torneo maschile e femminile prevede anche quello misto.

"E' un'emozione enorme per chi ama il padel, per chi lo pratica e per gli atleti che in questi anni hanno contribuito alla crescita della disciplina - dichiara il presidente della Federazione internazionale, Luigi Carraro -. Guardare ai cinque cerchi olimpici e scorgerne sullo sfondo una racchetta da padel è il premio per il lavoro che ci ha consentito di essere scelti dal Comitati olimpici europei in qualità di disciplina indipendente. Sono sicuro che sapremo contribuire al successo dei Giochi Europei, non vediamo l'ora di scendere in campo".