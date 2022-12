Nuoto: Mondiali vasca corta; tutti in finale gli azzurri

(ANSA) - MELBOURNE, 17 DIC - Al via la quinta giornata dei 16/i Mondiali in vasca corta di Melbourne. Tutti a segno gli azzurri impegnati nella mattinata australiana, con Sara Franceschi (seconda), Ilaria Cusinato e Alberto Razzetti in finale dei 400 misti; vola la staffetta maschile 4x50 mista col primo tempo.

Accedono alle semifinali nei 50 rana Nicolò Martinenghi (primo) e Simone Cerasuolo e Benedetta Pilato, nei 100 farfalla il campione uscente Matteo Rivolta (secondo).

Alle 9.50 ora italiana, nelle finali, torna in vasca Gregorio Paltrinieri, che si proietta in quella che potrebbe essere l'ennesima medaglia per alimentare una leggenda straordinaria: gli 800 stile libero che non si sono mai disputati in vasca corta e di cui è campione europeo in carica ma ha perso il record continentale dall'irlandese Daniel Wiffen (7'25"96).

Davanti a lui solo una sfida che appare impossibile: nella terra dei canguri, che tanto ama, Greg spera di magari avvicinare o cancellare il primato mondiale proprio dell'eroe della Gold Coast, il triolimpionico Grant Hacket, che resiste da 14 anni.

Intanto l'Italia ha anche una 4x50 mista per sognare. I quattro alfieri azzurri Lorenzo Mora (23"61), Thomas Ceccon (21"80), Simone Cerasuolo (26"60), Alessandro Miressi (20"84) lanciano l'Italia in testa alle batterie col tempo di 1'32"31.

Francia seconda (1'32"53), poi Germania (1'32"56) mentre gli Stati Uniti campioni, parimerito con la Russia qui assente, sono quinti a trentasei centesimi di distanza. (ANSA).