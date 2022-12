Milano-Cortina: Malagò, problematiche risolte in poco tempo

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - "Stiamo andando tutti nella stessa direzione. Finalmente la prua della barca è nella giusta direzione, la luce in fondo al tunnel è Andrea Varnier, perché se anche fosse arrivata un'altra persona gli sarebbe servito qualche mese per entrare nel nuovo ruolo, Andrea invece è perfettamente calato nella parte. Sappiamo quali sono problemi e criticità ma penso che buona parte di questi in poco tempo verranno risolti". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò in conferenza stampa dopo la visita della Commissione Cio a Milano.

"Oggi siamo felici, la nomina di Andrea non riguarda solo la persona ma finalmente il Governo è a bordo, con tutto quello che implica - ha aggiunto -. Chiusura dei lavori entro il 2025 a Milano? Sì, noi dobbiamo per la fine del 2025, anche qualcosa prima, avere le sedi di gara pronte anche per i test events. C'è un cronoprogramma, è interesse di tutti che venga rispettato e vale per il villaggio olimpico così come per Santa Giulia, dopo le ultime positive risposte burocratiche sul Pala Sharp c'è una entità di lavori inferiori, siamo fiduciosi". (ANSA).