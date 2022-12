Cozzoli, innovazione è autostrada per crescita sport

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "L'innovazione è l'autostrada per la crescita dello sport e del sistema paese". Lo ha detto il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, nel suo intervenuto durante la Demo Day 2022 di WeSportUp in scena allo stadio Olimpico di Roma. "Ho sempre creduto nel mondo delle start up e allo sport per crescere serve innovazione, è un driver fondamentale - prosegue - Questa sfida l'abbiamo vinta ed è stato un percorso significativo per arrivare ad un obbiettivo: far nascere We Sport Up, l'acceleratore di start up dedicate a sport e wellness della rete nazionale Cdp. Oggi è un giorno importante e che arriva dopo quello di ieri, altrettanto fondamentale, perché il Senato ha approvato l'introduzione dello sport in Costituzione. Lo sport deve essere un diritto di tutti". (ANSA).