Esports: via campagna sensibilizzazione Morning Stars su Treedom

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Sensibilizzare la community di gamers e appassionati di esports a temi come il cambiamento climatico.

Questa l'idea alla base della collaborazione tra Morning Stars e Treedom. Una vera e propria foresta, che verrà arricchita da alberi sulla piattaforma italiana Treedom grazie alle donazioni degli utenti. Si potrà sostenere l'iniziativa anche tramite lo shopping della nuova jersey ufficiale di Le Coq Sportif Morning Stars X Treedom.

La campagna è stata ufficialmente lanciata il 9 novembre sui canali social Morning Stars, e proseguirà con altri contenuti anche durante il mese di dicembre, che daranno spunti di riflessione interessanti a tutta la community sulle tematiche della tutela ambientale.

Treedom è una piattaforma italiana che dal 2010 si occupa di finanziare progetti agroforestali, realizzando ecosistemi sostenibili e permettendo a migliaia di contadini di far fronte ai costi iniziali della piantumazione di nuovi alberi. Per questo la scelta della loro piattaforma come destinataria di questa campagna risulta perfettamente in linea con l'idea che sta alla base del progetto: la tutela ambientale e la sostenibilità.

Saranno coinvolti tutti i talent facenti parte del team Morning Stars, che indosseranno la nuova jersey prodotta da Le Coq Sportif. Saranno quindi il volto della campagna, e compariranno nei contenuti social pubblicati da Morning Stars per promuovere l'iniziativa.

La Foresta di Morning Stars è attiva su Treedom e sono già stati piantati i primi alberi. Una campagna che da sola non sposterà gli equilibri complessi che causano il cambiamento climatico, ma che punta a dare uno spunto per riflettere, partecipando alla missione di Treedom. (ANSA).