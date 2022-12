Strydom vince in Sudafrica, "un sogno che si realizza"

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Primo successo in carriera sul DP World Tour per Ockie Strydom che ha vinto in casa, con un totale di 270 (68 70 63 69, -18) colpi, l'Alfred Dunhill Championship.

A Malelane, in Sudafrica, Strydom ha superato la concorrenza dello spagnolo Adrian Otaegui, 2/o con 272 (-16), e dell'inglese Laurie Canter, 3/o con 273 (-15).

In testa (al fianco dello scozzese Scott Jamieson, poi 11/o con 277, -11) al termine del terzo round, Strydom nel quarto ha realizzato sei birdie con un bogey e un doppio bogey. Numero 384 al mondo alla vigilia del torneo, all'età di 37 anni ha festeggiato la prima impresa sul circuito. E pensare che l'evento non avrebbe neanche dovuto giocarlo. Ha infatti approfittato di un invito e lo ha sfruttato al meglio.

"E' davvero incredibile. Posso dire che i miei piani sono cambiati. Non smetterò mai di ringraziare chi mi ha concesso questa opportunità che può rappresentare la svolta per la mia carriera. I miei genitori, mia moglie, il mio caddie, tutti piangono di gioia", la soddisfazione di Strydom che, davanti al pubblico sudafricano, ha coronato il sogno vittoria. (ANSA).