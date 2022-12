Padel: Cozzoli 'pratica sportiva trasformata in eccellenza'

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "In questa settimana abbiamo avuto un'altra dimostrazione della forza del Padel, un perfetto esempio di come la pratica sportiva si possa trasformare nell'eccellenza dei grandi campioni". Così Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute all'Allianz Cloud durante la conferenza stampa di chiusura del 'Premier Padel' di Milano.

"La prima testimonianza l'abbiamo avuta a Roma la scorsa primavera, ospitando al Foro Italico il Major, uno dei quattro tornei mondiali più importanti - ha aggiunto Cozzoli -. Ora a Milano ne abbiamo la conferma e siamo lieti di celebrare questo sport, ormai entrato nel tessuto della pratica sportiva, e questa manifestazione".

Il numero uno di Sport e Salute, dopo aver sottolineato l'importanza dei grandi eventi sportivi internazionali, "che costituiscono un driver per il turismo, l'economia e l'aumento della pratica sportiva", si è detto "felice aver collaborato all'organizzazione dell'evento, mettendo a disposizione il nostro entusiasmo e la nostra esperienza". (ANSA).