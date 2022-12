Atletica: Mei, Europei cross uno straordinario successo

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Uno straordinario successo organizzativo e di pubblico". Così il presidente della federazione italiana di atletica leggera (Fidal), Stefano Mei, al termine degli Europei di cross ospitati per la quarta volta dall'Italia, a Venaria Reale. "Possiamo essere davvero soddisfatti, è stato bellissimo vedere così tanti tifosi ai bordi del percorso. Abbiamo avuto 15mila presenze nel parco", ha proseguito.

Sotto il profilo agonistico, "resteranno negli occhi le vittorie di una fantastica Nadia Battocletti e della staffetta, che sapevamo essere di qualità ma che per certi versi è stata una sorpresa - ha aggiunto Mei -. Un po' di rammarico c'è per l'argento con la squadra maschile senior. In ogni caso, sono felice che i ragazzi abbiano fatto ciò che avevo chiesto loro: dare il massimo".

Il direttore tecnico delle nazionali, Antonio La Torre, ha sottolineato il 'vincitore' in chiave azzurra: "Mi ha stupito il grande spirito di gruppo mostrato. Torniamo al secondo posto nel medagliere dopo 16 anni: è un risultato che premia non solo l'aspetto agonistico ma anche lo sforzo organizzativo della Federazione". Per La Torre, infine, nel 2023 "l'Italia dovrà continuare a voler essere al centro dell'attenzione: ad una maglia azzurra sul podio ci stiamo facendo l'abitudine. Oggi abbiamo avuto la conferma di un cambio di mentalità del dopo Tokyo. Ma invito sempre a restare con i piedi per terra: abbiamo tanto da lavorare, specie nelle categorie giovanili". (ANSA).