Scherma:Cdm sciabola; ad Orleans vittoria di Martina Criscio

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Dopo le due vittorie di Tommaso Marini e Alice Volpi e il terzo posto di Francesca Palumbo nel fioretto, anche la sciabola azzurra oggi ha regalato grandi soddisfazioni all'Italia. Nella giornata decisiva del Grand Prix Fie a Orleans, infatti, sono arrivati tre podi azzurri nelle due gare individuali con la splendida vittoria di Martina Criscio e i terzi posti di Luca Curatoli e Chiara Mormile.

Da applausi il percorso di Martina Criscio, che era già reduce da un buon sesto posto nell'ultima tappa di Coppa del Mondo e che oggi si è superata vincendo la gara. L'ultimo successo in Coppa del Mondo per la foggiana delle Fiamme Oro era datato gennaio 2018: quasi cinque anni dopo è di nuovo sul gradino più alto del podio. In semifinale il successo 15-12 contro la compagna di squadra Chiara Mormile ha proiettato l'azzurra direttamente in finale, dove la vittoria è arrivata all'ultima stoccata: la francese Manon Apithy Brunet conduceva 14-12, ma l'azzurra non si è arresa e di forza si è presa la vittoria che le mancava.

Stop nel tabellone dei 32 per Rebecca Gargano e Claudia Rotili: la prima è stata battuta 15-12 dalla georgiana Lika Jijieishvili, la seconda invece è stata eliminata all'ultima stoccata 15-14 dalla spagnola Lucia Martin Portugues. Erano già uscite nei 64 Rossella Gregorio e Michela Battiston.

Nella gara maschile vinta dal tricampione olimpico Aron Szilagyi, Luca Curatoli si è aggiudicato il primo podio stagionale con il terzo posto. Il napoletano delle Fiamme Oro in semifinale è stato superato 15-6 dal campione europeo georgiano Sandro Bazadze in una replica della finale dell'ultimo campionato continentale.

Si sono fermati nel tabellone dei 16 Lugi Samele, Giovanni Repetti e Riccardo Nuccio, che hanno chiuso la loro gara rispettivamente all'undicesimo, tredicesimo e quattordicesimo posto. Out nei 64 Pietro Torre, Mattia Rea, Enrico Berrè e Dario Cavaliere (ANSA).