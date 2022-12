Rugby: Reddy è prima donna a capo federazione Nuova Zelanda

(ANSA) - WELLINGTON, 07 DIC - Storico in Nuova Zelanda: per la prima volta una donna sarà a capo, nel ruolo di presidente, della federazione di rugby del paese tre volte campione del mondo di questo sport. E' stata infatti eletta l'avvocatessa Patsy Reddy, che per cinque anni, dal settembre del 2016 allo stesso mese del 2021, è stata Governatore generale della nazione. A partire dall'inizio del prossimo anno, Reddy prenderà il posto dell'attuale n.1 federale Stewart Mitchell, che lascerà la carica.

"E' un grande onore essere stata eletta - il commento di Reddy - in ruolo così prestigioso e in un momento favorevole per il nostro rugby". Tutto ciò dopo che la nazionale neozelandese ha vinto, il mese scorso, il Mondiale femminile, che ha giocato in casa e che ha avuto un grande successo di pubblico, con le 'Black Ferns' che in finale hanno battuto l'Inghilterra in un Eden Park esaurito in ogni ordine di posti. (ANSA).