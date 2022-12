Sport: assegnati a Roma i Csr Award della Fondazione Entain

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Fondazione Entain, organizzazione no-profit istituita nel 2019 per coordinare e sostenere le iniziative di CSR del Gruppo Entain, ha annunciato oggi le associazioni vincitrici della prima edizione del suo CSR Award, il premio nato per sostenere le realtà del terzo settore impegnate quotidianamente in tutt'Italia nello sviluppo di progetti di inclusione sociale, in particolare attraverso la pratica sportiva.

La premiazione si è tenuta oggi a Roma, presso Palazzo Wedekind, a seguito di un confronto tra rappresentanti delle istituzioni e dello sport che ha visto intervenire Marco Perissa - Segretario della Commissione VII - Cultura, scienza e istruzione e Consigliere Nazionale del Coni in qualità di Rappresentate degli Enti di Promozione Sportiva; Annarita Patriarca - già Sindaco e Consigliere regionale in Campania - è membro tra l'altro della Commissione Affari Sociali della Camera; Vito Cozzoli - presidente e Amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A; Luca Toni - calciatore, commentatore televisivo e sostenitore di progetti di inclusione attraverso lo sport e Andrea Faelli - CEO Entain Italia.

Il dibattito si è incentrato sulle azioni necessarie per potenziare le sinergie tra pubblico, privato e terzo settore al fine di rendere sempre più efficaci i risultati dei progetti rivolti a garantire inclusione sociale attraverso la pratica dello sport.

Sono state dieci in totale le proposte progettuali giunte alla Fondazione Entain per questa prima edizione del CSR Event.

I progetti "I Wheel" Rugby Camp di I Romanes, "La grande staffetta" di Obiettivo 3 e "Un punto oltre le barriere" di Club Schermistico Partenopeo sono stati selezionati per le caratteristiche di innovatività, internazionalità e ricadute degli effetti sul territorio.

Considerata, però, la qualità e l'elevato impatto sociale dei progetti presentati, la Fondazione ha deciso di sostenerli tutti con un finanziamento complessivo di circa 250 mila euro. (ANSA).