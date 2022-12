Atletica: Duplantis"voglio andare sempre più in alto"

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Il mio obiettivo è andare sempre più in alto e il più a lungo possibile". Parola dell'olimpionico Armand Duplantis dopo aver ricevuto il trofeo di atleta dell'anno 2022 dalla World Athletics. Lo svedese campione olimpico a Tokyo 2020 e campione mondiale a Oregon 2022 detiene il record mondiale del salto con l'asta con la misura di 6,21 m.

"È qualcosa di incredibile vincere questo trofeo - ha aggiunto Duplantis - Quest'anno volevo solo essere il miglior saltatore con l'asta del mondo, ma essere il migliore in tutto nel mio sport è davvero qualcosa di incredibile".

Alla domanda sulle sue ambizioni per il 2023 con i Mondiali di Budapest in particolare in programma, Duplantis, non si è posto limiti: "Il mio obiettivo è andare sempre più in alto e il più a lungo possibile. Non so dove questo ci porterà». (ANSA).