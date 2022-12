Snowboard: Visintin 2/o in gara esordio Cdm a Les Deux Alpes

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Secondo posto per Omar Visintin nella gara maschile di Coppa del mondo di snowboardcross, esordio stagionale nella località francese di Les Deux Alpes.

L'altoatesino è stato protagonista di una big final tatticamente perfetta: dopo aver perso qualche decimo in partenza, il 33enne alpino di Lagundo è stato bravissimo a recuperare nel tecnico tratto conclusivo, duellando fino all'ultima curva con il vincitore, il tedesco Martin Noerl. Per Visintin si è trattato del 18esimo podio in carriera in Coppa del mondo, ottenuto a più di un anno di distanza dall'ultima volta a Secret Garden (Cin).

Terzo posto per il canadese Eliot Grondin, quarto lo spagnolo Lucas Uguibar. (ANSA).