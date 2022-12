Tiro a volo: Trap; Jessica Rossi vince President's Cup

(ANSA) - IL CAIRO, 03 DIC - È la Jessica Rossi delle grandi imprese quella che ha svolto il ruolo di assoluta protagonista della prova di Trap (Fossa olimpica) nella giornata conclusiva della President's Cup sulle pedane de Il Cairo, che ha ospitato questa 'classica' del tiro. Volitiva e determinata, l'olimpionica di Londra 2012 ha letteralmente aggredito la gara che la opponeva alla francese Carole Cormenier, campionessa del mondo in carica, ha saputo reagire a qualche cono d'ombra apparso in alcuni segmenti del duello e ha sferrato poi l'attacco decisivo per aggiudicarsi, allo shoot off per 5-4, l'ultimo trofeo della stagione agonistica 2022 del tiro a volo.

"È stata una gara molto difficile - il commento della Rossi -, con un sistema ancora diverso dal solito, simile a quello del Mixed Team ma con una differenza sostanziale: che in questa gara individuale si è soltanto in due in pedana e quindi i tempi tra un tiro e l'altro si accorciano al massimo. Sicuramente ho avuto qualche momento di incertezza, ma sono contenta di aver sempre reagito. Cormenier ha fatto un'ottima finale e per me è una grandissima soddisfazione aver combattuto fino alla fine ed aver vinto allo shoot-off con un'avversaria così forte. Parliamo infatti di una gara di altissimo livello che vede schierate le migliori dodici al mondo. E quindi la soddisfazione per aver conquistato il Golden Target è davvero tanta. È una felicità che è quantomeno pari a quella immensa per la vittoria elettorale del nostro presidente Fitav Luciano Rossi all'Assemblea elettorale della Issf". (ANSA).