Sir Volley Perugia segna un record storico

(ANSA) - PERUGIA, 03 DIC - La Sir Safety Susa Perugia ha segnato un nuovo record nel massimo campionato italiano di pallavolo. È la prima squadra che in Superlega ha conquistato tutte vittorie da tre punti nelle partite del girone di andata.

I bianconeri di Andrea Anastasi, imbattuti in ogni competizione da inizio stagione, hanno terminato la prima parte di regular season con 33 punti.

L'ultima vittoria il 3-1 contro Taranto. Una gioia, dopo la conquista della Supercoppa delle scorse settimane, per i tifosi e il presidente Gino Sirci.

"Questo record è un pezzo di storia", ha detto il patron bianconero. "Per me è una grande soddisfazione, siamo orgogliosi". Ora la Sir pensa alla sua prima partecipazione al Mondiale per Club (a Betim, dal 7 all'11 dicembre). "Al Brasile io ci credo", ha detto Sirci. (ANSA).