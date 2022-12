'Solitario ma non troppo', viaggio nell'oceano con Ambrogio Beccaria

“Solitario ma non troppo” è un video racconto realizzato da Michele Masneri, giornalista e scrittore, per raccontare la storia del navigatore oceanico Ambrogio Beccaria. “Quando ho sentito parlare per la prima volta di Ambrogio – confessa Michele Masneri nell’incipit del suo racconto - mi aspettavo un personaggio avventuroso, scarmigliato, magari scontroso. Invece quando l’ho conosciuto sembrava il classico ragazzo della porta accanto. Così ho cercato di indagare meglio facendogli qualche domanda, studiando il suo percorso, cercando di carpire i suoi segreti”.

Il video è affiancato da testi dello stesso Masneri e dai disegni dell’illustratore Pietro Nicolaucich, che descrivono i tanti momenti della navigazione in solitaria: la riscoperta dell’istinto, la lotta con la paura, la mancanza del cibo di casa e del sonno. Ambrogio, milanese, classe 1991, è stato il primo italiano nel 2019 a vincere la Mini Transat e quest’anno è giunto secondo fra i Class40 alla leggendaria Route Du Rhum, regata di 3.542 miglia da Saint-Malo a Point-à-Pitre. Un viaggio compiuto a bordo di “Alla Grande Pirelli”, nuovissima imbarcazione progettata da Beccaria e da un giovane team tutto italiano. Il documentario completo è disponibile sul sito di Pirelli