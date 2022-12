Padel: a Milano tappa Premier, con tanti big

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - La Premier Padel fa tappa a Milano, con tanti big della disciplina sempre più in ascesa. Il circuito mondiale del padel si disputerà all'Allianz Cloud di Milano dal 5 all'11 dicembre, e vedrà al via i più importanti giocatori professionisti al mondo; presso lo stand Adidas sarà presentata la nuova racchetta Adipower Multiweight. La pala sarà disponibile in due versioni 'Control' ed 'Attack' e avrà una nuova tecnologia che la rende estremamente modellabile sia a livello di peso che giocabilità. All'appuntamento, fissato per le 10.30 di martedi 6, interverranno l'ad di Advanced distribution, Fabrizio Ruffinatti, il 5 volte campione del Mondo Seba Nerone ed il giocatore spagnolo Alex Ruiz, numero 10 nell'attuale classifica mondiale, che ha firmato la nuova racchetta con la quale parteciperà al torneo. (ANSA).