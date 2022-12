Azzurri ok, ma in Sudafrica è stop sul green per maltempo

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Maltempo protagonista a Johannesburg dove il secondo round del South African Open è stato sospeso e rinviato a domani. Al Blair Atholl Golf & Equestrian Estate (par 72), ancora una buona prova per Thriston Lawrence. Miglior rookie del DP World Tour 2022, il sudafricano con uno score di 131 (64 67, -13) è rimasto al comando con due colpi di vantaggio nei confronti del connazionale Ockie Strydom, 2/o con 133 (-11).

Classifica provvisoria, con tanti giocatori costretti a rientrare anzitempo in Club House. Tra gli azzurri, resta nella Top 10 Edoardo Molinari che passa dalla 7/a all'8/a posizione con 137 (67 70, -7). Dietro di lui ecco il pugliese Francesco Laporta, protagonista di una rimonta che lo ha visto risalire dalla 61/a alla 20/a posizione. Laporta, ha giocato 13 buche del secondo giro (realizzando cinque birdie, con un bogey) ed è sul "-5" totale. Avanza anche Renato Paratore, 28/o con 140 (70 70, -4).

Intanto a Melbourne, nel secondo round dell'Australian Open, rimonta show per Adam Scott (71 63). Nell'evento del DP World Tour, arrivato quest'anno alla 105esima edizione, l'ex numero 1 al mondo (nel 2014) è risalito dalla 43/a posizione e agganciato in vetta alla classifica, con un totale di 134 (-8) colpi, David Micheluzzi (63 71). Con una prova bogey free in 63 (-7), avvalorata da un eagle e cinque birdie, Scott ha scalato la classifica. Già vincitore della competizione nel 2009, è ora tra i principali candidati al successo in un appuntamento che si disputa su due differenti percorsi: il Victoria GC (par 72) e il Kingston Heath GC (par 70).

Guadagna terreno pure Matt Jones. Campione nel 2015 e nel 2019 (la rassegna non si è giocata, causa Covid, nel 2020 e nel 2021), è 11/o con 139 (-3). Supera il taglio, ma con l'ultimo punteggio utile, Cameron Smith. Terzo nel world ranking, l'australiano è 59/o con 144 (+2). Si è invece ritirato dall'evento l'azzurro Andrea Pavan dopo un primo giro deludente.

