Edoardo Molinari parte bene in Sudafrica, è settimo

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Buon inizio a Johannesburg per Edoardo Molinari. Il torinese ha chiuso il primo round del South African Open, torneo inserito nel calendario del DP World Tour 2023, al 7/o posto con uno score di 67 (-5). Al Blair Atholl Golf & Equestrian Estate (par 72), ha realizzato sei birdie e un bogey ed è ora distante tre colpi dalla vetta occupata dal Thriston Lawrence, da solo in testa dopo un giro in 64 (-8), con nove birdie e un bogey. Continua l'ottimo momento di forma del sudafricano. "Best rookie" del DP World Tour 2022, è tallonato dall'inglese Ross Fisher e dallo svedese Jens Fahrbring, entrambi 2/i con 65 (-7) davanti al tedesco Matti Schmid, allo scozzese Scott Jamieson e al sudafricano JJ Senekal, tutti 4/i con 66 (-6).

Miglior azzurro dopo le 18 buche di apertura, Edo Molinari precede in classifica Renato Paratore, 38/o con 70 (-2). Più indietro Francesco Laporta, 61/o con 71 (-1). La competizione, che quest'anno festeggia la 112esima edizione, è invece iniziata male per Daniel Van Tonder. Campione uscente, è 126/o con 74 (+2).

Intanto a Melbourne, nel primo round dell'ISPS Handa Australian Open, David Micheluzzi ha rubato la scena a Cameron Smith, numero 3 mondiale, e si è preso la leadership. L'appuntamento si disputa su due differenti percorsi, il Victoria GC (par 72) e il Kingston Heath GC (par 70), dove l'australiano Micheluzzi si è messo in mostra con un parziale di 63 (-7) colpi, frutto di otto birdie e un bogey. Il 26enne, reduce dal sesto posto all'Australian PGA Championship, è alla nona gara in carriera sul DP World Tour.

E dopo il round d'apertura dell'Australian Open precede in classifica Matthew Griffin (66, -4) e Josh Gary (68, -4), entrambi 2/i. Dopo l'exploit in casa della scorsa settimana, non è iniziata al meglio la gara di Smith. Favorito della vigilia, è 62/o con 71 (+1) complice un round sull'altalena con quattro bogey e tre birdie. Avvio da dimenticare per Andrea Pavan. Unico azzurro in campo, è 150/o con 79 (+9). Per lui due doppi bogey e cinque bogey, senza birdie. Mentre Matt Jones, che ha fatto suo l'evento nel 2015 e nel 2019 (la competizione non si è giocata, causa Covid-19, nel 2020 e nel 2021), è 33/o con 70 (par).

(ANSA).