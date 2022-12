BOclassic: Yeman Crippa ritenta l'assalto al podio

(ANSA) - BOLZANO, 01 DIC - Yeman Crippa, oro nei 10.000 metri e bronzo nei 5.000 agli Europei a Monaco di Baviera, tornerà a Bolzano il prossimo 31 dicembre per disputare la sua settima BOclassic. Lo ha annunciato l'athletic manager della manifestazione, Gianni Demadonna, alla presentazione, in municipio a Bolzano, della 48a edizione della gara di corsa che, nel pomeriggio di San Silvestro, animerà le vie del centro storico.

L'azzurro, che detiene il record italiano dei 10.000 metri, a Bolzano non è ancora salito sul podio. Il suo miglior piazzamento - al quarto porto - risale al 2017, quando Muktar Edris si portò a casa la vittoria.

Fra le donne, ci saranno Margaret Kipkemboi e Dawit Seyaum.

La keniana Kipkemboi ha già vinto due edizioni della gara di San Silvestro, nel 2019 e nel 2020. Dopo l'argento mondiale nei 5.000 metri a Doha 2019, quest'anno a Eugene (Usa) Kipkemboi ha vinto il bronzo nei 10.000 metri piani stabilendo un nuovo record personale (30'10"). Seyaum, vincitrice della scorsa edizione, detiene anche il record del tracciato (15'22"), stabilito sempre lo scorso anno. Inoltre la 26enne etiope ha vinto la medaglia di bronzo nei 5.000 metri ai Mondiali a Eugene.

Come di consueto, le atlete e gli atleti correranno su un percorso circolare nel centro di Bolzano. Alla gara Elite maschile parteciperanno anche tre forti podisti altoatesini: Markus Ploner, Hannes Perkmann e Raphael Joppi. Gli appassionati di podismo potranno seguire loro e gli altri atleti dal vivo o in televisione, grazie alla diretta Rai.

Le gare amatoriali daranno il via alla BOclassic Alto Adige alle ore 13. Alle 15.35, avrà inizio la gara Elite femminile, mentre alle 16 toccherà agli atleti dell'Elite maschile. Le premiazioni delle due gare di punta, infine, chiuderanno l'evento alle ore 16.45. (ANSA).