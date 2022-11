Biathlon: cdm; Vittozzi terza a Kontiolahti, sono super contenta

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Lisa Vittozzi rialza il capo nell'individuale di apertura della stagione del biathlon e torna sul podio di Coppa del mondo con il terzo posto conquistato nella 15 km individuale a Kontiolahti (Finlandia). Dorothea Wierer comincia bene ma poi una serie di errori al tiro la relega alla 38/a piazza.

Vittozzi ha fatto un'ottima gara, commettendo un solo errore al primo poligono, per poi proseguire con una serie di netti che le ha permesso di risalire fino al podio finale a 39″7 da Hanna Oeberg, che ha chiuso in 43'53″8, davanti a Ingrid Tandrevold, staccata di 36″5. La precisione si è unita ad una gran velocità sugli sci, un sesto tempo assoluto che l'ha portata al 13/podio della carriera in cdm. Wierer, dopo un solo errore nel secondo poligono ne ha commessi altri tre all'ultima serie, finendo a 4'29″5 dalla vincitrice.

"Sono supercontenta, mi sono divertita senza pensare a niente se non a sciare e sparare al meglio, senza paura. Ci sono riuscita e questo mi regala molta soddisfazione - ha detto Vittozzi -. Il cambio dei materiali mi ha dato fiducia. Iniziare in questo modo la stagione è oro: sono stati due anni difficili, che però mi hanno insegnato molte cose e a crescere molto dal punto di vista personale. Senza carattere non se sarei uscita, la voglia non mi è mai mancata". (ANSA).