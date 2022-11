Taekwondo: Europeo cadetti, azzurri protagonisti a Malta

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Un europeo cadetti di taekwondo ricco di soddisfazioni per la spedizione azzurra a Malta con ben 8 medaglie di cui due ori, un argento e cinque bronzi.

Nella prima giornata di gare a conquistare la medaglia più ambita è Adele Del Vecchio nella categoria -44kg con Anthea Mangione che sfiora la finale e chiude con un eccezionale bronzo nella -55kg.

Nella seconda giornata è subito bis con l'oro di Diego Senesi nella -33kg, dopo una finale spettacolare, ed il terzo posto di Emanuele Maturo nella categoria -61kg.

Nel terzo giorno di competizioni arrivano due finali sfiorate con Virginia Lampis e Anna Fossaceca che conquistano entrambe la medaglia di bronzo rispettivamente nella -33kg e nella -47kg.

L'ultima giornata dei Campionati Europei Cadetti di Malta non poteva avere epilogo migliore. Dopo tutti i successi sopra elencati, l'Italia festeggia altre due medaglie, quella d'argento con Gabriele Rosato nella categoria -53 kg e si complimenta con una medaglia di bronzo, quella di Nicolò Sevagian nella categoria -37 kg.

Le due giovani promesse azzurre hanno confermato il trend positivo della spedizione italiana in gara al National Sport School di Swieqi e dato nuovi stimoli e ottime speranze in prospettiva futura. (ANSA).