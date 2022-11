Parigi 2024: da giovedì in vendita i biglietti delle gare

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - La prima fase della biglietteria dell'Olimpiade di Parigi 2024 si aprirà questo giovedì, 1 dicembre, offrendo gli appassionati di tutto il mondo la prima opportunità di assicurarsi i biglietti per le attesissime gare dei prossimi Giochi. Coloro che volessero vivere Parigi '24 dal vivo potranno cominciare il proprio 'viaggio' iscrivendosi al sorteggio per la prima vendita di biglietti su https://tickets.paris2024.org tra giovedì e il 31 gennaio 2023.

Saranno messi in vendita i biglietti per tutti gli impianti delle gare olimpiche, ad eccezione del surf, che si svolgerà a Tahiti, e della cerimonia di apertura, in modo da offrire ai fans la possibilità di godersi eventi sportivi di livello mondiale "avendo come cornice la Francia e i monumenti di Parigi". Inoltre sarà possibile personalizzare la propria esperienza ai Giochi grazie ai pacchetti "Make Your Games" che consentiranno di programmare un soggiorno su misura a Parigi e nelle altre sedi dei Giochi in Francia. Ed è bene sapere che, per la prima volta nella storia dei Giochi, la vendita dei biglietti verrà effettuata esclusivamente su una piattaforma digitale unica e centralizzata, aperta a tutti. La piattaforma metterà in vendita al pubblico delle Olimpiadi circa 10 milioni di biglietti: un milione di biglietti al costo di soli 24 euro, circa la metà a 50 euro o meno. Coerentemente con l'impegno di Parigi 2024 di rendere i Giochi completamente accessibili, questi prezzi si applicano ai biglietti per i 32 sport del programma olimpico . Per una spesa piuttosto contenuta, 24 euro, i fan potranno quindi assistere all'atletica allo Stade de France, al tiro con l'arco a Les Invalides, nonché agli eventi equestri a Versailles.

"Il progetto di fare di Parigi 2024 dei Giochi 'Wide Open', ci appassiona - spiega Tony Estanguet, presidente del comitato di Parigi 2024 -. Sono entusiasta dell'idea che Parigi condivida i propri luoghi e impianti con gli appassionati di tutto il mondo, e che questi possano vivere l'emozione e la magica atmosfera offerta dagli stadi pieni. Non sono solo gli atleti a prepararsi per i Giochi, ma anche gli spettatori. E il loro viaggio comincia ora". (ANSA).