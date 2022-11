Golf: Woods infortunato, slitta rientro sul green

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Nuovo stop per Tiger Woods. Una fascite plantare fa slittare il rientro in campo del californiano, costretto a saltare l'Hero World Challenge, torneo non ufficiale del PGA Tour in programma dall'1 al 4 dicembre alle Bahamas. Ad Albany, prenderà il suo posto l'austriaco Sepp Straka.

E adesso The Big Cat - che non partecipa a un evento dallo scorso luglio, quando in Scozia uscì al taglio al The Open - proverà un recupero lampo per disputare, il 10 dicembre prossimo, il The Match in Florida. Dove Tiger e Rory McIlroy dovrebbero sfidare, in un match di doppio, gli americani Jordan Spieth e Justin Thomas. (ANSA).