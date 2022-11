Sci nordico: squalificato il terzo a Ruka, Pellegrino sul podio

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Federico Pellegrino sul podio nella venti chilometri di inseguimento a tecnica libera di Coppa del Mondo, a Ruka, in Finlandia: l'italiano è infatti terzo, dopo la squalifica per taglio del tracciato dello svedese Calle Halfvarsson, che lo aveva preceduto sul traguardo, ma in modo irregolare. La gara era stata vinta dal fuoriclasse norvegese, Johannes Klaebo, che aveva vinto già ieri la 10 kma tecnica classica, davanti al connazionale Pal Golberg (ANSA).