Vela: Abodi "Ocean Race a Genova una meravigliosa avventura"

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "La Ocean Race è molta di più una competizione, è una meravigliosa avventura, che mette in primo piano un settore industriale importante e cerca di salvaguardare l'ambiente. Lo sport può essere al tempo stesso testimone delle dinamiche sociali, e al tempo stesso essere uno strumento di comunicazione formidabile". Lo ha detto il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, alla presentazione del Grand Finale della celebre regata intorno al mondo che si concluderà a Genova dal 24 giugno al 2 luglio 2023. "Sottolineo anche il grande sforzo finanziario che ha sostenuto la città di Genova: di 400 milioni di investimento, 150 pubblici e 250 privati. Questo succede perché c'è una visione: non è un fotogramma, ma un film di sviluppo della città. Mi auguro che dal 24 giugno al 2 luglio a Genova ci sia una presenza viva dell'intero sistema Paese, e che per per il futuro ci sia una nuova candidatura, perché questi eventi hanno bisogno di continuità nel tempo: meritiamo di più di una tappa finale", conclude Abodi. (ANSA).