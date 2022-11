Sci: cdm: Gardena e Badia, tutto ok per le tappe dolomitiche

(ANSA) - BOLZANO, 22 NOV - La val Gardena e la val Badia sono pronte ad ospitare le tradizionali gare dolomitiche della coppa del mondo di sci alpino uomini. I primi appuntamenti sono per il 16 e 17 dicembre in val Gardena con il superG e la classica discesa della Saslong giunta alla centesima edizione con inevitabili grandi festeggiamenti.

Poi il 18 e 19 dicembre si faranno con i due slalom gigante sulla famosa Gran Risa ed il primo, quello domenicale, vedrà anche in questa edizione la vallata sorvolata dalle Frecce tricolori.

In una giornata in cui nevica intensamente su tutte le Dolomiti e con temperature date in calo, i due comitati organizzatori in una conferenza stampa a Bolzano hanno assicurato che per le loro quattro gare certamente non vi saranno i problemi di neve che altrove hanno svolto l'avvio della stagione. Tutte le agre non vedranno poi restrizioni covid con Gardena che riproporrà' laa combinata Suedtirol Trophy per i velocisti mentre Badia rinnoverà la fortunata combinazione neve-alta cucina con i vari chef stellati della valle. (ANSA).