Abodi, ho chiesto mondo sport unito su perseguimento obiettivi

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Ho chiesto un mondo unito nel perseguimento degli obiettivi e non unito perché c'è un pensiero unico". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, dopo il Consiglio informale Coni al quale ha partecipato. "Non credo al pensiero unico e neanche all'unità per forza: credo che le differenze siano un valore e vadano ascoltate - prosegue -. Cosa mi hanno chiesto i presidenti? C'è un'agenda di sensibilità fatta di 10-11 punti che saranno l'architettura del mio mandato, peraltro nulla di sorprendente, ma temi che già trattiamo da tempo.

"E' stato un incontro tra persone che si conoscono, in un luogo conosciuto e su tematiche note". E sulle priorità da affrontare aggiunge: "Questo è un tempo che non ha priorità ma è un tempo di priorità, di contingenze legate all'energia e all'emergenza sociale. C'è la ritrovata volontà di socializzare, di fare sport insieme e di ragionare sulle infrastrutture che riguardano i grandi avvenimenti". (ANSA).