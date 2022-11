Abodi apre Champions biliardino,'tifoso di giochi tradizionali'

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Sono un tifoso dei giochi e degli sport tradizionali". Con il 'tifo' del ministro dello sport, Andrea Abodi, si è aperta oggi la competizione internazionale della Champions League di calcio balilla. "La mia presenza - ha detto - testimonia la vicinanza agli sport che la Figest rappresentata e mi auguro che si possano riscoprire i valori e l'importanza delle discipline tradizionali che secondo me aiutano a socializzare e a migliorare la qualità della vita.

Oggi ho fretta di giocare perchè un ministro oltre che predicare deve anche praticare sport". In mattinata, Abodi è infatti sceso in campo nella finale di un torneo di calcio a cinque, al circolo Aniene, come capitano della squadra 'Celani', sconfitta 5-1 dai 'Picciotti'.

Alla Champions di calcio balilla, partecipano 12 Nazioni e ben 230 atleti, è promossa dalla FIGEST, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, e organizzata in collaborazione con la Licb, la Lega Italiana Calcio Balilla, e si terrà fino a domani (domenica 20 novembre) al centro tecnico della Fib di via Fiume Bianco a Roma. Alla cerimonia di apertura presenti il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, il presidente nazionale della FIGeST, Enzo Casadidio, il presidente nazionale della Federazione Italiana Bocce, Giunio De Sanctis e il presidente Itsf, l'International Table Soccer Federation, Farid Lounas. "Il calcio balilla ha finalmente una casa sotto l'egida della Federazione dei Giochi e degli Sport Tradizionali - ha concluso Mornati - Solo lo sport regolamentato può avere un futuro". (ANSA).