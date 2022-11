Abodi, valuteremo rinvio per norme su lavoro sportivo e vincolo

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Nel quadro complessivo della riforma, hanno un ruolo centrale le norme dedicate al lavoro sportivo e all'abolizione del vincolo. Un eventuale rinvio non pregiudicherebbe la scelta fatta di sanare una ferita sociale e di riconoscere la dignità delle persone che lavorano nello sport". Lo ha detto il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, rispondendo in Senato ad una interrogazione sull'attuazione della riforma dell'ordinamento sportivo.

"A stretto giro ci sarà un confronto sulle questioni aperte con diversi interlocutori e mi riservo di valutare un possibile rinvio dell'entrata in vigore delle norme (prevista per l'1 gennaio 2023, ndr), con ulteriori risorse stanziate per ridurne l'impatto - ha proseguito il Ministro -. Ma è importante sottolineare l'irreversibilità delle scelte fatte sia sul lavoro sportivo sia sul vincolo". (ANSA).