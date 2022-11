Taekwondo: Mondiali,azzurra Al Halwani fuori al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Terza giornata di combattimenti al World Taekwondo Championships di Guadalajara, in Messico. Per la nazionale azzurra in gara Sarah Al Halwani nella categoria -49kg.

Il suo cammino parte dai 32esimi dove vince 2 round a 0 contro la colombiana Laura Garcia. Ai sedicesimi, dopo un ottimo match, perde 2 a 0 contro la vietnamita Thi kim tuyen Truong.

Due incontri ben combattuti dall'italiana che però non è riuscita a trovare il colpo decisivo contro un'avversaria, la vietnamita, molto complicata da affrontare data la sua altezza.

Domani nessun azzurro in gara, si riparte venerdì con il giovane Dennis Baretta che competerà nella categoria -63kg. Nel weekend sarà il turno al sabato di Maristella Smiraglia -73kg e domenica del campione olimpico Vito Dell'Aquila. (ANSA).