Sport e Salute: Guadagnini è il nuovo responsabile marketing

Fabio Guadagnini è il nuovo responsabile Marketing, Sales & Brand di Sport e Salute, la struttura operativa del Governo per la promozione dello sport di base e dei corretti stili di vita, con il compito di pianificare e realizzare le attivazioni e i progetti per gli innumerevoli progetti ed eventi che Sport e Salute realizza ogni anno sul territorio, al Foro Italico e molte città italiane, in collaborazione con le federazioni. Fabio Guadagnini seguirà anche le attività commerciali e contribuirà al percorso di sviluppo della societa' nel campo dell'innovazione.

"Sport e Salute - sottolinea Guadagnini - si pone come obiettivo la divulgazione e lo sviluppo dello sport, lo sport di tutti e per tutti. Lo sport è una straordinaria componente sociale per una società migliore, più sana e inclusiva. Lavorare con alla base questa visione e con colleghi competenti e appassionati, è per me qualcosa che va oltre l'impegno professionale, che mi emoziona e mi dà straordinarie motivazioni".

Guadagnini assume questo nuovo incarico dopo oltre 30 anni di esperienza nel settore dei media, del marketing, della comunicazione e della produzione televisiva. Ha lanciato svariati canali TV e Media House, tra cui SkySport24 HD (agosto 2008), Sky Sport F1 HD (2011), FOX Sport. È stato direttore responsabile di SkySport HD dal 2009 e vicepresidente di Fox Sport. Nel 2016 ha guidato marketing e comunicazione del Comitato Olimpico Roma 2024, il progetto di candidatura olimpica avviato dal Coni, per poi approdare come Chief Communications Officer al Milan dpve ha riorganizzto la Media House, Milan TV e i principali asset digitali.

Nel 2021 è stato Chief Commercial Officer di EMG Italy, azienda leader internazionale in digital e host TV production.

