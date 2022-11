Basket in carrozzina:Motorsport Italia supporta la Asd Lazio

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - La Asd Lazio basket in carrozzina ha concluso un accordo in qualità di sponsor con la Motor Sport Italia Spa per la stagione 2022/2023.

Una partnership che impreziosisce ulteriormente la stagione della compagine bianco celeste e getta le basi per la programmazione della prossima stagione. Con a capo l'ex campione del mondo Max Rendina, Motorsport Italia Spa, può essere considerata l'azienda di riferimento nel mondo del Motorsport nazionale, specificatamente nel settore Rally anche nel panorama Internazionale. Non meno importante la partnership che Motorsport Italia ha voluto con la Asd Lazio Basket in carrozzina.

Motorsport Italia negli ultimi anni sta diversificando il proprio raggio d'azione, infatti è presente nel settore delle moto con Armando Pontone nel settore Kart con Damiano Sapio e da oggi nel mondo del basket in carrozzina. "Siamo fieri che un'azienda come la Motorsport Italia, una realtà sportiva in grande crescita, abbia scelto noi come partnership sportiva riconoscendo nel nostro gruppo un'adeguata immagine societaria e condividendo con noi il progetto sportivo e di inclusione sociale per la stagione ormai alle porte - le parole del Presidente Moreno Paggi - Stagione ai nastri di partenza ed avrà il suo inizio a Novembre, e che vedrà impegnata la squadra con il suo staff, nel campionato nazionale Fipic girone B. il lavoro svolto dalla nostra realtà, ormai consolidata da tempo nella Capitale d'Italia riveste grande importanza e lo sarà ancor più in questa stagione, sia in relazione al progetto sociale che di inclusione e di inserimento di giovani ragazzi paralimpici affiancandoli al mondo del basket in carrozzina. Per questa stagione sportiva abbiamo volutamente cercato ed inserito nel gruppo atleti della Nazionale Lettone insieme a rinforzi di atleti del territorio laziale. Il partner Motorsport Italia è fondamentale per il nostro sostegno sia per la stagione agonistica in corso ma anche per veicolare il nostro sport paralimpico, il basket in carrozzina, attraverso i canali Mediatici nell'ambito dei Motori e di Sport".

Da diversi anni Motorsport Italia gestisce per Aci Sport anche il Campionato Italiano Junior con la collaborazione di Renault, Pirelli e Sparco. (ANSA).