Sport: Cozzoli 'palaghiaccio Varese sia modello per Italia'

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Il Palaghiaccio di Varese dev'essere un modello per tutta Italia, da Nord a Sud. Funziona il partenariato pubblico-privato, ossia il gioco di squadra per ridare allo sport, ai giovani e ai praticanti gli impianti di cui hanno bisogno". Lo ha detto il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, durante l'inaugurazione di oggi del Palaghiaccio di Varese, ribattezzato Acinque Ice Arena, e riaperto dopo due anni, insieme con il sindaco Davide Galimberti, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Ringrazio il capo dello Stato per l'attenzione che riserva sempre allo sport - ha aggiunto Cozzoli -. Lo sport, per essere accessibile davvero a tutti, ha bisogno di impianti, di spazi moderni, sostenibili e green come questo. Solo così può diventare veramente un diritto". (ANSA).