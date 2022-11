Taekwondo: al via Mondiali in Messico, c'è Simone Alessio

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Il grande taekwondo si prepara a infiammare il Centro AcuáticoCODE Metropolitano di Guadalajara: da domani al 20 novembre la città messicana ospiterà i Mondiali, i primi dopo lo stop per la pandemia. Al torneo della World Taekwondo prenderanno parte 757 atleti provenienti da tutto il mondo. L'Italia è rappresentata da otto azzurri, intenzionati a conquistare punti per Parigi 2024.

"Partiamo da un dato di fatto: a capo dei ranking di due delle quattro categorie olimpiche, la -58 kg e la -80 kg, ci sono due nostri atleti italiani, Vito Dell'Aquila e Simone Alessio, che nel 2019 fu campione mondiale - spiega orgoglioso il direttore tecnico azzurro Claudio Nolano - Partiamo quindi con un certo carico di responsabilità". Alessio debutta domani ("E' molto teso e concentrato"), per l'olimpionico Dell'Aquila bisognerà aspettare il 20 novembre.

"Vito è molto tranquillo, sono entrambi sulla lunghezza d'onda giusta". Il resto della squadra "è altamente competitivo": nei -63 kg c'è Dennis Baretta, negli -87 kg Roberto Botta, e quattro donne, le gemelle Sarah e Giada Al Halwani nei -49 e -57 kg, Cristina Gaspa nei -62 e Maristella Smiraglia nei -73. "Speriamo in una medaglia - prosegue Nolano - Un Mondiale è una competizione tanto difficile, per un tecnico il massimo sarebbe la prestazione di tutti i suoi atleti ma capisco che ci venga chiesto il podio". (ANSA).