Ghiaccio: figura; Grassl vince al Grand Prix,prima di un azzurro

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Giornata storica per il pattinaggio di figura italiano sul ghiaccio del MK John Wilson Trophy di Sheffield. Daniel Grassl ha conquistato la vittoria nella quarta tappa stagionale di Grand Prix diventando il primo pattinatore azzurro a imporsi in una gara maschile del circuito internazionale. Il ventenne altoatesino delle Fiamme Oro, che partiva dalla seconda posizione del corto, ha realizzato il miglior libero di giornata da 177.50 punti con cui si è assicurato il successo con un punteggio complessivo di 264.35, primato italiano stagionale.

Grazie al primo posto di Sheffield, Grassl resta ora in attesa dei risultati delle ultime due tappe in calendario con la speranza di poter rientrare tra i qualificati alla Finale del circuito che si terrà a Torino dall'8 e all'11 dicembre. Una vittoria con cui l'Italia - così come Russia, Stati Uniti, Canada e Francia - può da oggi annoverare in bacheca almeno un successo nel Grand Prix in tutte e quattro le specialità.

E nella giornata che ha visto anche Guignard-Fabbri (Fiamme Azzurre) imporsi nella rhythm dance del MK John Wilson Trophy, sul ghiaccio britannico è arrivato lo splendido secondo posto di Sara Conti e Niccolò Macii (Icelab) tra le coppie di artistico.

(ANSA).