Scherma: Cdm; l'Italia comincia bene, oggi tre podi

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - L'Italia festeggia l'inizio della stagione 2022/2023 di Coppa del Mondo con ben quattro podi individuali: al secondo posto di Michela Battiston ieri nella prova di sciabola, si sono infatti aggiunti il successo di Alberta Santuccio nella spada e i secondi posti di Alessio Foconi nel fioretto e di Luigi Samele nella sciabola.

Primo gradino del podio per una super Santuccio che solo 8 mesi fa vinceva la sua prima tappa di Coppa del Mondo e che oggi si è regalata il bis. La spadista catanese delle Fiamme Oro ha affrontato una finale punto a punto contro la francese Marie Florence Candassamy, in cui poi è riuscita a prendere il largo fino al 15-11 con cui ha chiuso l'assalto. Nella stessa gara, ottavo posto di Nicol Foietta e di Rossella Fiamingo.

Nel fioretto maschile comincia con un secondo posto la stagione per Foconi. A Bonn, il n.3 del ranking mondiale, ha vinto nei quarti il derby Daniele Garozzo (15-13), in semifinale ha battuto 15-8 l'inglese Marcus Mepstead ma poi ha ceduto a Kyosuke Matsuyama nella finale (15-11). Garozzo ha chiuso al quinto posto. Fuori nel tabellone dei 16 Guillaume Bianchi, battuto anche lui dal giapponese Matsuyama.

Secondo posto azzurro anche nella sciabola con Samele, ad Algeri. Il foggiano, dopo aver battuto il francese Apithy in semifinale (15-11) si è trovato in finalissima a duellare col georgiano Sandro Bazadze. Samele ha lottato, rimontando fino al 13-14 prima della stoccata decisiva dell'avversari. Luca Curatoli ha concluso al nono posto. Buon risultato per la spada maschile, che ha piazzato tre azzurri nella top 8: Federico Vismara, Valerio Cuomo ed Enrico Garozzo, rispettivamente sesto, settimo e ottavo. (ANSA).