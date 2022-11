Pugilato: Demollari conquista titolo italiano leggeri

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Il lucchese Marvin Demollari ha conquistato il titolo italiano dei pesi leggeri, che era vacante, battendo ai punti in dieci riprese Daniel 'Il Cobra' Spada, esponente della nota famiglia romana, nell'incontro svoltosi sul ring del PalaSantoro di Roma, impianto della capitale gestito dalle Fiamme Oro.

Il match di questa sera, patrocinato dalla Federboxe, è stato spettacolare, condotto con intensità e coraggio da entrambi i pugili, che non si sono risparmiati 'aggredendosi' fin dall'inizio. Meritati gli applausi per i due contendenti alla fine dell'incontro. "Non so cosa mi è mancato questo sera, forse sono partito troppo tardi, solo dalla sesta ripresa. E' andata così, che ci posso fare", le parole di un deluso Spada dopo il match. (ANSA).