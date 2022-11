Pancalli,in 20 anni pagine importanti da squadra paralimpica

(ANSA) - CATANZARO, 10 NOV - "Un riconoscimento inaspettato, qualcosa che inorgoglisce personalmente ma anche per il movimento che rappresento. Oggi qui ci sono io ma se ho meritato questo riconoscimento è il risultato di una squadra, di una grande famiglia paralimpica che negli ultimi 20 anni ha saputo scrivere pagine importanti per lo sport italiano". Lo ha detto Luca Pancalli presidente del Comitato italiano paralimpico (Cip) parlando con i giornalisti a Catanzaro a margine della cerimonia con la quale l'Università Magna Graecia gli ha conferito la laurea honoris causa in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate.

"Se oggi mi è stato concesso questo onore - ha aggiunto Pancalli - è per quello che abbiamo fatto. I risultati, però, non sono mai il prodotto di un uomo solo al comando ma di una squadra, di un movimento". (ANSA).