Vela: maltempo, rinviata partenza Route du Rhum-Guadeloupe

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - La partenza della Route du Rhum-Destination Guadeloupe, regata in solitario di 3542 miglia attraverso l'Atlantico da Saint-Malo a Guadalupa, prevista per domani alle 13.02 ora locale, è stata rinviata a causa delle tempeste che avrebbero colpito la flotta di 138 imbarcazioni nelle prime ore del percorso e in particolare nel Canale della Manica.

La decisione è stata presa, e poi annunciata, durante il briefing meteo riservato agliskipper i quali, non appena hanno appreso la decisione di rinviare la partenza della regata a causa delle previsioni meteorologiche sulla Manica per le prime 36 ore di gara, hanno applaudito. Questa decisione è stata presa, hanno precisato gli organizzatori, soprattutto a causa del passaggio di una depressione molto violenta, accompagnata da un mare molto mosso durante la prima notte, che non lascia passaggi in uscita dalla Manica. (ANSA).