Golf: Molinari e Scheffler arretrano in Messico, Henley vola

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - In Messico, Francesco Molinari non riesce a ripetere la buona prova offerta nel primo giro e, a metà gara del World Wide Technology Championship at Mayakoba, scivola dal 3/o al 14/o posto. A Playa del Carmen, nel torneo del PGA Tour, il torinese con un round in 70 (-1) su un totale di 134 (64 70, -8), ha perso terreno e ora è distante otto colpi da Russell Henley, nuovo leader con 126 (63 63, -16). Sul percorso del El Camaléon GC (par 71), grande gara per l'americano, unico giocatore in campo a far registrare una prova bogey free nelle prime 36 buche. Il suo score è il migliore nella storia della competizione. Henley, 33enne di Macon (Georgia, Stati Uniti) con tre affermazioni sul circuito, l'ultima nel 2017 allo Houston Open, precede in classifica i connazionali Sam Ryder e Will Gordon, entrambi 2/i con 129 (-13) davanti a un altro statunitense, Patton Kizzire 4/o con 130 (-12).

Show e prodezze in Messico dove Brian Harman, 6/o con 132 (-10), ha realizzato una "hole in one" alla buca 4 (par 3) da 113 yards (103 metri) utilizzando un pitching wedge. Dopo quella magia, Harman si è inoltre concesso il lusso di realizzare tre birdie di fila.

Al fianco di Molinari (per lui tre birdie e due bogey, di cui l'ultimo pesante alla buca 18), in 14/a posizione ecco, tra gli altri, Collin Morikawa e Viktor Hovland, rispettivamente numero 9 e 11 al mondo. A Playa del Carmen il norvegese Hovland, campione in carica, dopo le affermazioni del 2020 e del 2021 sogna il tris di vittorie consecutive al World Wide Technology Championship at Mayakoba. Per emulare Steve Stricker, l'ultimo ad essersi imposto per tre anni di fila in un evento del PGA Tour, il John Deere Classic (che ha fatto suo nel 2009, 2010 e 2011).

Battuta d'arresto per Scottie Scheffler. L'americano, numero 2 mondiale, è passato dalla 7/a alla 29/a posizione con 136 (-6).

Si allontanano, per il 26enne di Ridgewood, le possibilità di ritornare sul trono mondiale. Per superare il nordirlandese Rory McIlroy (assente per l'occasione), Scheffler ha bisogno di una vittoria o di un secondo posto (in solitudine). (ANSA).