Taekwondo: Alessio e Dell'Aquila ai Mondiali da n.1

Un Mondiale al via sotto il segno degli azzurri. Mai come questa volta, numeri alla mano, l'espressione può essere utilizzata. Con le classifiche aggiornate, l'Italia del taekwondo si presenterà dal 13 al 20 novembre a Guadalajara, in Messico, per il World Taekwondo Championships, con ben due atleti maschili al primo posto nel ranking mondiale: si tratta di Simone Alessio, nella categoria -80 kg, e di Vito Dell'Aquila, nella -58 kg. Dopo gli innumerevoli successi del 2022 sotto il segno del campione del mondo in carica, Alessio, preziosissimi per scalare il ranking mondiale e olimpico, arriva un'altra prestigiosa soddisfazione per gli azzurri grazie a Dell'Aquila. "Sono contento di non essere più da solo in vetta al ranking mondiale - ha dichiarato Alessio - e che i risultati ottenuti nel 2022 consentano all'Italia di presentarsi in Messico con due leader nelle classifiche iridate".

Il bronzo ottenuto a ottobre dall'olimpionico Dell'Aquila nel Grand prix di Manchester (Inghilterra) gli ha consentito di scalare la classifica mondiale di una posizione e di salire al primo posto, superando il coreano Jun Jang, campione del mondo in carica. "È una grande soddisfazione - ha commentato Dell'Aquila - dopo il lungo infortunio, che mi ha costretto a rallentare a inizio anno, impedendomi di dare continuità al risultato positivo ottenuto a Tokyo. Ho lavorato tanto per recuperare e ritrovare la forma migliore, oltre a un ritmo-gara che mi consentisse nuovamente di competere alla pari con gli altri per le posizioni più importanti. A Manchester è arrivato il riscatto che tanto aspettavo e il Mondiale alle porte è un'occasione unica per continuare questa striscia positiva, conquistando punti importanti per i Giochi di Parigi 2024".

