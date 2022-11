Ginnastica: Mondiali; oro concorso individuale ad Hashimoto

(ANSA) - LIVERPOOL, 04 NOV - Il21enne giapponese Daiki Hashimoto ha detronizzato il campione del mondo in carica, il cinese Zhang Boheng, conquistando la medaglia d'oro nel concorso generale individuale dei Mondiali in corso a Liverpool . Il nipponico bicampione olimpico di Tokyo 2020 ha totalizzato 87.198 punti. Per lui quello di oggi è stato il primo titolo iridato della carriera.

Zhang ha dovuto accontentarsi dell'argento, mentre il bronzo è andato a un altro giapponese, Wataru Tanigawa che ha preceduto l'americano Brody Malone (quarto) e il britannico Jake Jarman (quinto). (ANSA).