Ghiaccio: Cinema on Ice, prima mondiale il 25 febbraio a Torino

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Dopo la presentazione ufficiale, durante la XVII Festa del cinema di Roma, di "Cinema on ice" - lo show che unisce colonne sonore e performance sul ghiaccio - si apre domani la vendita dei biglietti della prima mondiale dello spettacolo sul ghiaccio che il 25 febbraio 2023 accenderà i riflettori sul PalaVela di Torino.

L'evento, prodotto da ProdeaGroup con la direzione artistica di Opera on ice, promosso dal Cus torinese ed in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e il Palavela, vedrà come protagonisti grandi nomi del pattinaggio, tra i quali i campioni mondiali, oro alle Olimpiadi 2022, la coppia francese Gabriella Papadakis e Guillame Cizeron. Il cast di "Cinema on Ice" - che vede come coreografi i campioni del mondo Anna Cappellini e Luca Lanotte, oro nel pattinaggio di figura alle Universiadi 2007 - incanterà il pubblico interpretando le più emozionanti colonne sonore cinematografiche. Una contaminazione tra cinema, sport, arte, musica e natura che regalerà al pubblico un format di spettacolo unico al mondo. L'obiettivo di "Cinema on Ice" è volto a raccogliere fondi e raccontare come, attraverso lo sport, lo spettacolo e i talent del cinema e dello sport, che sfileranno nell'Ice Carpet dell'evento, si possa sensibilizzare concretamente il grande pubblico al rispetto dell'ambiente. Nel prezzo del biglietto, disponibile su TicketOne è incluso un euro di donazione che l'organizzatore verserà alla Fondazione. (ANSA).