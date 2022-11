Torna "The Match", Woods la star con McIlroy

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Tiger Woods si prepara a tornare in campo. Il campione californiano sarà tra i protagonisti dell'ultima edizione del "The Match", in programma il prossimo 10 dicembre in Florida, sul percorso del Pelican Golf Club di Belleair, nella contea di Pinellas.

"The Big Cat" avrà un partner d'eccezione: Rory McIlroy. Numero 1 al mondo, il nordirlandese è anche socio in affari di Woods.

Insieme, hanno fondato la "TMRW Sports", società tecnologica che ha tra i principali sostenitori campioni dello sport come, tra gli altri, Lewis Hamilton, Serena Williams e Stephen Curry.

Woods e McIlroy si preparano a sfidare Justin Thomas (tra i migliori amici di Tiger) e Jordan Spieth, due che in tandem hanno ben figurato con il team Usa in Ryder Cup.

Per Woods si tratterà della terza partecipazione al "The Match", dopo il debutto nel 2018 (contro Phil Mickelson) e la l'esperienza del 2020 quando giocò con Peyton Manning.

L'ultima edizione di "The Match" si disputerà sulla distanza di 12 buche. (ANSA).