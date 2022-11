Ecco il Dp world tour 2023, Open d'Italia ancora a Roma

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Un minimo di 39 tornei in 26 paesi diversi, montepremi in aumento, bonus per i migliori otto giocatori del DP World Tour Rankings. Il DP World Tour, massimo circuito continentale del golf maschile, ha annunciato le novità più importanti del calendario 2023. All'interno del quale è stata anche ufficializzata la data dell'80esima edizione dell'Open d'Italia che si giocherà dal 4 al 7 maggio, e per il terzo anno consecutivo, al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma). Un evento clou, con vista sulla Ryder Cup, la sfida tra il team Europe e Usa in programma sempre sul percorso del circolo capitolino dal 29 settembre al 1° ottobre del prossimo anno.

Cinque, invece, gli eventi delle Rolex Series: l'Abu Dhabi HSBC Championship (19-22 gennaio), il Dubai Desert Classic (26-29 gennaio), il Genesis Scottish Open (13-16 luglio), il BMW PGA Championship (14-17 settembre) - tutti questi quattro appuntamenti vanteranno un montepremi di 9 milioni di dollari - e il DP World Tour Championship (16-19 novembre a Dubai), che garantirà 10.000.000 di dollari e chiuderà la stagione.

Per quel che riguarda i quattro Major, come da consuetudine il The Masters si disputerà ad aprile (dal 6 al 9), lo US PGA Championship a maggio (18-21), lo US Open a giugno (15-18) e il The Open a luglio (20-23). (ANSA).