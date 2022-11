Auto: Porsche Club GT incorona campioni 2022 in finale Misano

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Il Porsche Club GT è pronto per la finalissima 2022 in programma sabato 5 e domenica 6 novembre al Misano World Circuit. Il sesto e ultimo round stagionale sarà il Porsche Club GT Festival, che per il prestigio dell'appuntamento celebra la speciale occasione del turno di qualifiche in notturna al sabato e prevedendo punteggi raddoppiati assegnerà tutti i titoli in palio del monomarca tricolore "a colpi" di giri veloci in stile time-attack. Nella supersfida decisiva le 911, Cayman e Boxster da pista e stradali riaccendono i motori per confrontarsi su uno dei circuiti più tecnici e adrenalinici che già nel precedente stagionale di giugno, quando a metà campionato il Porsche Club GT disputava il terzo round, aveva visto i protagonisti delle varie categorie in bagarre sul filo dei centesimi. Promossa dal Porsche Club Umbria sotto l'egida di ACI Sport, per la resa dei conti finale la serie nazionale presenta trenta iscritti al via dei cinque turni da 25 minuti in programma a Misano, a iniziare dalle prove di sabato alle 16.25 e alle 20.25, per la prima volta in notturna a fari e riflettori accesi. Domenica la rincorsa ai titoli nelle tre gare delle 8.30, 11.40 e 16.10, tutte disponibili in diretta su Ms Motor Tv (canale 229 di Sky) e in web streaming sui canali youtube e facebook del Gruppo Peroni Race, organizzatore del weekend. La classifica di ogni categoria scaturisce dalla somma dei due migliori tempi (la peggiore delle tre gare viene scartata) e il giro più veloce vale un ulteriore bonus di punti (info: www.porscheclubumbria.com). "Ci siamo - dichiara Diego Locanto, presidente del Porsche Club Umbria -, siamo arrivati al Festival, che quest'anno prevede punti doppi per chiudere tutte le categorie, dove è ancora quasi tutto aperto visto che molti piloti si giocheranno la vittoria o il podio assoluto e quindi anche il montepremi messo in palio dai nostri partner. Anche quest'anno il format è risultato eccellente e prevediamo di confermare al più presto sia le novità sia il calendario della prossima stagione". (ANSA).