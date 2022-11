Golf: PGA Tour; torna Molinari, in Messico anche Scheffler

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Dopo mesi di assenza, Francesco Molinari torna a giocare sul PGA Tour dove, dal 3 al 6 novembre, sarà tra i protagonisti del World Wide Technology Championship at Mayakoba.

A Playa del Carmen, in Messico, c'è attesa per il rientro dell'azzurro sul massimo circuito americano maschile. Sul percorso del "El Camaléon" il torinese sfiderà, tra gli altri, Scottie Scheffler. L'americano, tra i big più attesi della competizione, punta a ritornare sul trono mondiale. Numero 2 dopo la vittoria di Rory McIlroy nella CJ Cup, il 26enne di Ridgewood (New Jersey) per riprendersi lo scettro (è stato al comando per 30 settimane) deve vincere o chiudere al secondo posto (in solitaria) il torneo.

Per quel che riguarda la Top 10 mondiale, nel field c'è anche un altro statunitense: Collin Morikawa (nono). Tra i favoriti al titolo ecco poi Viktor Hovland. Undicesimo nel world ranking, il norvegese sogna il terzo successo consecutivo nella competizione che ha già fatto sua nel 2020 e nel 2021. Steve Stricker (ex capitano di Ryder Cup) è stato l'ultimo giocatore ad aver conquistato un appuntamento del PGA Tour per tre anni di fila con le affermazioni (nel 2009, 2010 e 2001) al John Deere Classic.

Riflettori puntati inoltre sugli americani Tony Finau e Billy Horschel. In un evento che mette in palio 8.200.000 dollari e precede lo Houston Open (10-13 novembre in Texas). (ANSA).