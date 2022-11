F1: Colombia vuole organizzare Gp dei Caraibi dal 2024 o '25

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - La Colombia vuole ospitare, su un circuito 'semicittadino' a Barranquilla, un gran premio di Formula uno che, nelle intenzioni di chi si è fatto avanti, verrebbe denominato 'Gp dei Caraibi'. Tutto ciò a partire dal 2024 o 2025 e per una durata minima di dieci anni.

Di questo progetto, che è stato sottoposto anche all'attenzione del presidente di F1 Stefano Domenicali che è stato a Barraquilla per prenderne visione, ha parlato il sindaco della città, Jaime Pumarejo, in un'intervista che il quotidiano 'El Heraldo' pubblica sia sull'edizione in edicola che su quella online.

"Ora la comunicazione fra le parti è fluida - le sue parole - e nelle prossime settimane ci sarà un tavolo di lavoro che comprenderà anche il comitato olimpico colombiano, i distretti, il governo e gli altri enti politici competenti. Da parte di tutti c'è una voglia immensa, e soprattutto il governo vuole che tutto ciò vada avanti. C'è grande entusiasmo, e vedo che ogni giorni questo progetto prende sempre più corpo". "Certamente ci sono ancor molti problemi, e degli interrogativi - ha continuato il sindaco di Barranquilla - ma non si deve dire che la Colombia non è in grado di organizzare un evento come questo. Vogliamo coinvolgere altre municipalità come Cartagena e Santa Marta, e per questo vorremmo chiamarlo gran premio del Caribe". "La Colombia è un paese ricco di contrasti, ed è inutile nasconderselo - ha concluso Pumarejo -, ma anzi dobbiamo approfittarne. Non siamo uguali agli altri paesi che ospitano la F1, siamo una nazione in costruzione, con delle difficoltà. Però possiamo far fruttare i nostri sforzi per generare impiego e crescere economicamente". (ANSA).